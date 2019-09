Sogar unter Plus Size Models ist die Bandbreite dessen, was gemeinhin akzeptabel ist, noch sehr beschränkt. Warum, glaubst du, gibt es noch kein Model mit mehr als Größe 46?

„Die Antworten, die ich auf diese Frage bekomme, berufen sich immer wieder auf die gesundheitlichen Irrglauben, die verbreitet sind. Darauf gehen wir auch in der Dokumentation etwas detaillierter ein, und versuchen die Debatte von Gesundheit in Verbindung mit großen Größen positiv umzulenken... Es gibt ein allgemein gültiges Verständnis; viele denken ‚Wir dürfen nicht mit [Größen über 46] assoziiert werden, weil das ungesund ist.‘ Ich persönlich stimme dem nicht zu. Welches Recht steht uns zu, andere Frauen zu sehen und anhand ihres Aussehens zu beurteilen, ob sie gesund sind oder nicht, ganz egal, ob dick oder dünn? Das ist Unsinn. Es gibt so viele Missverständnisse, die sich im Rahmen der ansteigenden Rate von Übergewichtigen in den USA verbreiten, und Marken graut es davor, mit großen Größen in Verbindung gebracht zu werden.“



Es wirkt scheinheilig, dass die Modeindustrie sagt, „Diese Person ist dicker, deswegen kann sie nicht vollkommen gesund sein,“ und Agenturen Models gleichzeitig zu gefährlichen Diäten raten, damit sie eine Size Zero-Figur beibehalten.

„Ich glaube tatsächlich nicht, dass die Schuld ganzheitlich den Agenturen zugeschrieben werden sollte. Sie spiegeln die Nachfragen ihrer Klienten wieder. Es kommt also von beiden Instanzen und setzt sich anschließend in der Industrie fest. Schuld sind Auftraggeber, Agenturen und Marken; die ganze Bank durch. Sie alle haben Angst, und diese Angst ist sehr real.“



„Was wir mit Straight/Curve erreichen wollen, ist eine offene Diskussion, mit der wir Frauen zeigen können, dass sie fit und gesund sein können, und das in vielen, vielen Größen. Man kann ein Size 0-2 Model vor sich haben, das das pure Leben verkörpert, genauso kann man ein Size 0-2 Model dastehen haben und ihr den Tod förmlich ansehen. Und ebenso gibt es Frauen, die eine 46-50-54 tragen und einen Marathon laufen, wenn es Frauen mit derselben Größe gibt, die nicht einmal eine Treppe steigen können, ohne dem Ende nah zu sein. Es ist also sehr wichtig, immer wieder zu betonen, dass Gesundheit individuell ist und wir den jeweiligen Zustand einer Person nicht anhand ihres Aussehens beurteilen können. Ich weiß nicht genau, wie ich das Thema benenne, aber ich glaube, es rührt daher, dass wir uns über eine lange Zeit an Bilder von schlanken, dünneren Frauen gewöhnt haben und auf solche Bilder nicht mehr sensibel reagieren, wohingegen das andere Ende des Spektrums relativ neu ist. Deshalb fällt es leichter, Gründe zu finden, warum Leute das nur ungerne sehen.“



„Dem muss ich hinzufügen, wie wichtig es ist, zu betonen, dass Übergewicht trotz allem eine reale Gefahr ist. Niemand möchte einen ungesunden Lebensstil ermutigen. Das ist nichts, was man tun sollte. Doch da kommen wir wieder an den bekannten Punkt: Niemand befindet sich in der Position einer anderen Person vorzuschreiben, was ein gesunder, und was ein ungesunder Lebensstil ist. Für mich ist es tatsächlich von großer Bedeutung, die Diskussion zwischen Gesundheit und der Modeindustrie zu trennen.“



Welche Herausforderungen stellten sich dir während des Filmdrehs?

„Wir stießen auf Widerstand in der klassisch konventionellen Modewelt, die nichts mit der Plus Size-Welt zutun haben möchte. Es herrscht noch immer Angst. Das war eine große Herausforderung. Marken stehen entweder zu 100% hinter der Idee oder sind zu 100% dagegen. Das war interessant, es gibt für sie keinen Mittelweg. Ich weiß nicht genau, was das aussagt. Was wir mit dem Film versuchen, ist ein neues Level der Diskussion zu eröffnen, damit wir uns von allem Stigma, jeglichen Ängsten und Schamgefühlen befreien können.“



Wie kam die Auswahl der Darsteller im Film zustande?

„Wir wollten, dass unsere Frauen mehr als nur ein Gesicht sind. Viele Leute assoziieren mit Models nur ein Gesicht, oder nur einen Körper. Sie verkaufen Kleidung. Frauen in der Modeindustrie sind heutzutage soviel mehr als das und das muss man unbedingt anerkennen. Diese Frauen haben etwas zu sagen. Sie treiben diese Bewegung voran und schaffen Veränderung. Sie sind Aktivistinnen und arbeiten auf der ganzen Welt mit Organisationen zusammen, um Bewusstsein für Dinge wie Umweltschutz, Gesundheit und Bildung zu schaffen. Ich finde, das muss zelebriert werden. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir es schaffen, als Frauen gemeinsam stark zu sein und mehr zu kommunizieren als nur das, was wir gewohnter Weise mit Models verbinden, mehr als nur ein Körper oder ein Gesicht zu sein. Ich denke, all unsere Persönlichkeiten tragen das in sich.“



Warum ist Repräsentation so wichtig?

„Repräsentiert zu werden ist wichtig, weil jeder Mensch dieser Welt es verdient hat, sich vertreten zu wissen und darüber ein gutes Gefühl in Bezug auf sich selbst zu erlangen. Es ist unbeschreiblich schwer, jeden Morgen aufzustehen und sich ohne Weiteres in der eigenen Haut wohl zu fühlen, und das wird von der Industrie, von all den Medien, Filmen und der Musikindustrie, noch zusätzlich verschlimmert. Es macht erschwert einem unnötig das Leben.“



„Wir sollten Frauen feiern, damit sie rausgehen und ihre Arbeit tun können, damit sie dieses Bewerbungsgespräch, auf das sie schon so lange warten, souverän und selbstbewusst absolvieren. Wir sollten Frauen darin bestärken, nach den Sternen zu greifen und keine Angst davor zu haben, wie sie dabei aussehen. Das verletzt in letzter Instanz unsere Gesellschaft als Ganzes.“



Straight/Curve wird Anfang 2017 in den USA veröffentlicht. Das Erscheinungsdatum für Deutschland ist aufgrund fortlaufender Filmarbeiten noch nicht bekannt. Es ist zu erwarten, dass er im Frühjahr 2017 in deutschen Programmkinos erscheint.