Schon zum zehnten Mal fand das Estéreo Picnic, das sich zu einem der wichtigsten Festivals des Kontinents entwickelt hat, statt. Headliner waren auch in unseren Breitengraden bekannte Gesichter wie Kendrick Lamar, Underworld, Sam Smith, Rhye und St. Vincent. Dazu standen aber auch viele tolle Bands aus Süd- und Lateinamerika auf der Bühne. Begeistert waren wir zum Beispiel vom tropischen Elektropop von Mitú und der wunderbaren Stimme der mexikanischen Schauspielerin und Sängerin Ximena Sariñana. Die vierzehnköpfige Sambatruppe Grupo Niche aus Kolumbien ist in Südamerika ungefähr so bekannt und beliebt wie Helene Fischer bei uns in Deutschland, obwohl die Herren schon seit 1978 zusammen Musik machen.