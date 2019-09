Von Trauzeugin zu Erzfeindin: Warum ich mit meiner besten Freundin Schluss mache

weißt du, was witzig ist? Jedes Mal, wenn ich mich in einer romantischen Zwickmühle befinde, denke ich: Warum kann nicht alles so einfach sein wie in platonischen Freundschaften? Aber dann kriselt es mal in einer Freundschaft und mir fällt auf: Für romantische Beziehungen gibt es etliche Ratgeber. Für Freundschaften? Nicht so sehr.