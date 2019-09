„Also dieses Wochenende fahre ich AUF JEDEN FALL an den See“, ist der am öftesten gesprochene und gehörte Satz im Hochsommer in Berlin – auch von mir. Die meisten Wochenenden passiert aber genau das nicht und ich sitze doch wieder schwitzend im überfüllten Park um die Ecke. Zwei Probleme machen nämlich aus dem simplen Vorhaben des Seebesuches jedes Mal eine Odyssee: Da wäre erstens mein nicht vorhandenes Auto, was mich zweitens dazu zwingt, eine Badestätte in S-Bahn-Nähe aufzusuchen. In einer Stadt mit 3,5 Millionen Einwohnern bin ich mit dieser Idee natürlich in allerbester Gesellschaft. Der Rest ist gelebter Darwinismus: Survival of the fittest. Wer nicht kämpft, breitet sein Handtuch auf dem einzigen freien Fleckchen Erde im ewigen Schatten aus. Au révoir, Sommerbräune.