1. Unangenehme und schwierige Aufgaben müssen wir wohl alle hin und wieder mal erledigen. Es liegt vermutlich in der Natur des Menschen, das wir ungeliebte Arbeit vor uns herschieben. Genau diese Taktik führt irgendwann jedoch ins absolute Chaos – und kann uns im worst case das Genick brechen. Da die Willenskraft morgens am größten ist, sollten wir die schlimmsten To-Dos in der Früh abarbeiten. Was erledigt ist, ist erledigt.