Am nächsten Morgen wache ich auf und versuche, mich mit meiner neuen Frisur anzufreunden. Ich muss ein wenig suchen, finde dann jedoch das Call me by your name-Shirt in den Untiefen meines Kleiderschranks. Das passt heute ganz gut. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich abwechselnd Hugh Grant in Notting Hill und die lesbische Countrysängerin KD Lang. In kurzen, hoffnungsvollen Augenblicken hat mein Spiegelbild etwas von Chris von Christine & The Queens. Ich fühle mich gleichzeitig schüchtern und selbstbewusst. Als würde ich mich als die Person verkleiden, die ich gerne wäre.