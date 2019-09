Eine neue Studie belegt, wie viele Menschen sich wirklich am Arbeitsplatz outen

Die Zahl der lesbischen und schwulen Beschäftigten, die am Arbeitsplatz offen mit ihrer sexuellen Identität umgehen, hat sich seit 2007 mehr als verdoppelt. Das ist eines der zentralen Ergebnisse der Studie "Out im Office?!", die am Mittwochvormittag von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes in Berlin vorgestellt wurde. Bei der vom Institut für Diversity- & Antidiskriminierungsforschung (IDA) in Kooperation mit der Hochschule Fresenius durchgeführten Studie wurde insgesamt 2.884 lesbische, schwule, bisexuelle und transgeschlechtliche Beschäftigte zu ihrer Arbeitssituation befragt. Das Ergebnis: Knapp ein Drittel (29 Prozent) der Befragten spricht mit allen Kollegen offen über ihre sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität. Bei der ersten Out-im-Office-Studie im Jahr 2007 war das Versteckspiel noch größer: Damals waren nur 13 Prozent offen am Arbeitsplatz. 31 Prozent der Befragten sprechen nach wie vor mit niemanden oder nur mit wenigen Personen im Job über das Thema. Vor zehn Jahren lag dieser Anteil noch bei 52 Prozent.