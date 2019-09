Für die einen ist der Zirkus in der Stadt, für die anderen ist es die inspirierendste Woche, die die deutsche Hauptstadt in Sachen Mode in sechs Monaten zu bieten hat. Egal auf welche Seite man sich hier schlägt, muss man doch zugeben, dass während der Modewoche in Berlin deutlich mehr aufregend gekleidete Menschen auf den Straßen unterwegs sind als sonst. Der Komplettlook in Schwarz hat hier zum Glück meistens Pause.