Spotify Pumped: So funktioniert das personalisierte HIIT-Workout

Dani Dyer hostet (gemeinsam mit ihrem Vater Danny) den bald erscheinenden Ratgeber-Podcast Sorted with the Dyers . Tazer Black ist Moderator bei 3ShotsOfTequila , wo er sich mit seinen zwei Kollegen über das Leben als Schwarze Männer in London unterhält. Tolly T moderiert gemeinsam mit ihren beiden Co-Moderatorinnen The Receipts Podcast , den sie selbst als „unverfälschten Girl Talk“ bezeichnen. Last but not least steht dir Niall Breslin zur Auswahl, der in Where Is My Mind? alle möglichen Alltagsfragen beantwortet. Du kennst keinen der vier? Keine Sorge: Bevor du dich entscheidest, kannst du von allen eine kleine Hörprobe abspielen und dir die Stimme aussuchen, die dich am meisten anspricht (und natürlich motiviert).