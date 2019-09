Ein Blick auf ihr Fotosammelsurium zeigt deutlich: Die Frau weiß, wie es geht – ungekämmtes, volles Haar, lässige Schnitte, coole Kombinationen, gleichzeitig super schlicht und zurückhaltend, gepaart mit den wohl funkiesten Moves, die gerne dem virtuellen Publikum auch als Spiegel-Selfie vorgestellt werden. Im Interview mit der Vogue verriet sie außerdem, dass etwa 80% ihrer Garderobe vintage ist und ihr Stil „Sanftheit und eine Prise Humor” beweisen und weniger sexy sein soll. Alles schön und gut, aber was tun, wenn der lässige und schicke Pariser Stil bei einem selbst so null funktionieren will? Da hat die Gute natürlich ebenfalls einen Tipp parat: „Wenn du gut angezogen sein willst, solltest du alte Filme anschauen, ins Museum gehen oder im Internet surfen, um ein Gespür für Mode zu erlernen,” erzählte sie der Vogue. „Man muss gute Bücher lesen, um überhaupt Gedichte schreiben zu können. Wenn du schöne Dinge in deine Seele lässt, verstehst du, was es bedeutet, sich gut anzuziehen.”