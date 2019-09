Langsam gibt es wirklich gar keine Ausrede mehr, um nicht in Urlaubsstimmung zu sein. Die Sonne strahlt, die Sommerkollektionen sind schon fast im Sale und die Reiseplanung ist mindestens fortgeschritten. Deswegen geht unsere kleine Sommerreihe heute in die dritte Runde. Nach Aylin König und Farina Opoku von Nova Lana Love verrät uns Sofia von Matiamu , was ihre Sommer-Essentials sind, wo es die schönsten Strände gibt und was sich immer in ihrer Basttasche versteckt.