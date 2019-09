Im Sommer nicht ohne… Das sind die Essentials von Influencerin Aylin König

Ich bin erst in den letzten Jahren vermehrt außerhalb von Europa auf Reisen gegangen. Als Halbtürkin war ich in meiner Kindheit natürlich häufig in der Türkei und liebe vor allem den Strand in Ilica / Cesme an der Westküste mit dem blaugrünen Wasser und weißen Sand. Vor kurzem war ich mit meinem Freund auf den Malediven. Ich habe noch nie derart paradiesische Strände gesehen. Vor allem das kristallklare Wasser und die beeindruckende Unterwasserwelt haben es mir besonders angetan.