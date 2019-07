Der Film handelt von der New Yorkerin Jenny (Gina Rodriguez), die für ihren Traumjob ans andere Ende des Landes ziehen muss. Da für sie und ihren Freund eine Fernbeziehung nicht in Frage kommt, trennen sich die beiden kurz vor ihrem Umzug. Jenny versucht, diese Trennung im Schnelldurchlauf zu bearbeiten, damit sie gestärkt und ohne alten Gefühlsballast in San Francisco ein neues Leben beginnen kann. Um das zu schaffen, hat sie zwei Sachen immer an ihrer Seite: Ihre besten Freundinnen und Musik. Egal, ob sie in der Küche tanzend aus der Whiskey-Flasche trinkt oder mit ihren Girls die Clubs der Stadt unsicher macht, die Songs sind zu jeder Situation passend gewählt und sorgen für die richtige Stimmung.