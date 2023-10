Ich bin 39 Jahre alt, wohne im Ruhrgebiet und arbeite in Düsseldorf in einer Digitalagentur, in der ich das Social Media Team leite. Ich bin Single und lebe schon seit vielen Jahren in der kleinen Dachgeschoss-Mietwohnung, in die ich während meines Trainings vor vielen Jahren gezogen bin. Das Geld, das ich an Miete spare, investiere ich lieber in Reisen und meine Freizeit und Hobbies. Während meiner Studienzeit (ich habe den Studiengang einmal gewechselt und erst mit Mitte 20 angefangen zu studieren) lag mein Fokus ehrlich gesagt nicht wirklich auf der Uni. Ich habe schon lange allein gelebt und musste meinen Lebensunterhalt komplett alleine aufbringen, weshalb meine Jobs oft Priorität hatten. Über einen dieser Jobs bin ich dann auch schließlich bei einer Werbeagentur gelandet und habe mein Studium irgendwann abgebrochen.