Und hier stehe ich nun, bei 28 Grad im Schatten und einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 75 Prozent. Acht Bühnen gibt es im Grant Park. Die Musik: Rock, Pop, Punk, Hip Hop, Singer Songwriter und ein bisschen Trash. Täglich strömen mehr als 100.000 Besucher auf die Festivalwiesen und -parks. Der Aufbau der gesamten Anlage liegt im zweistelligen Millionenbereich, ungefähr 2000 Mitarbeiter sind hier im Einsatz, das Gelände ist bewacht wie Fort Knox. Regelmäßig kreist ein Helikopter über das Areal, alle Straßen rund um den Konzertbereich sind stillgelegt, vielerorts patrouilliert die Polizei und schaut man ganz genau hin, sieht man in kleinen Türmen Militär samt Snyper sitzen. Das Lollapalooza gilt als das sicherste Festival der Welt, vielleicht auch dies ein Grund, warum selbst Präsidententochter Malia Obama hier mit ihren Freundinnen einigermaßen ausgelassen feiern kann. Dennoch merkt man von der Gegenwart der Staatsgewalt wenig, die Stimmung ist euphorisch und entspannt, das Publikum jung und die Regeln klar. Unter 21 kriegt hier keiner etwas Alkoholisches zu trinken, dafür sorgt die ID-Kontrolle und das dazugehörige Bändchen. Das Gelände als solches ist riesig, vom Eingang bis hin zur letzten Bühne ist man hier gut zwanzig Minuten unterwegs. Wir fahren mit einem Golf Cart die Außenbahn ab, so erreicht man die Bühnen am schnellsten. Gerade greifen die Post-Grunge-Pop Rocker von Third Eye Blind zum Mikro. Mit Anfang fünfzig haben sie ja schon fast Veteranenstatus inne, werden aber von den Jugendlichen im Publikum gefeiert, wie ihresgleichen. Generell hatte ich mir das Lollapalooza wesentlich angepasster vorgestellt, amerikanischer und poplastiger. Amerikanisch ist es schon, das sieht man allein am Einheitslook der jungen Festivalbesucher. Die Jungs mit weißen Socken, Shorts und Sneakern, belassen ihre Oberkörper mit Vorliebe frei, nur ein kleiner Rucksack ist gerngesehenes Accessoire, der mit einem durchsichtigen Schlauch seines vermutlich alkoholischen Inhaltes entleert wird. Auch bei den Mädchen gilt in der Regel less is more: Hotpants, Low Pants, No pants – Körpergewicht und –umfang spielen hier keine Rolle, alles typisch amerikanisch, total in Ordnung nur ein bisschen langweilig.