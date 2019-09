Meine Idealvorstellung vom Silicon Valley: Ein Paradies an Infrastruktur, potentiellen Investoren und internationalen Skills und Flair! Dagegen kann Berlin einpacken. Doch kaum dort angekommen, hörte ich von allen Seiten: „Wow, du kommst aus Berlin? Das ist die tollste Stadt der Welt!“ Mein erstes Learning in den USA: Berlin ist hip, trendy und begehrenswert! Wer noch nicht hier war, hat es unbedingt vor, wer schon mal da war, kommt wieder. Worin besteht bei uns der Reiz für internationale Startups? Berlin hat die typisch deutsche No Bullshit Aura: Hier müssen Startups unter realen Bedingungen bestehen, sie sind mitten im Geschehen. Ihre Büros findet man über die ganze Stadt verstreut, vom Checkpoint Charlie in Mitte bis in den Wedding und nach Weißensee, sie gehören zum Ökosystem der Stadt. Gründer treffen auf Multikulti, Hipster und Großstadtmuttis, die sprichwörtliche Startup-Blase gibt es nicht. Ihre Ideen, Services und Produkte werden so eher an den echten Bedürfnissen der realen urbanen Zielgruppe gemessen – und nicht aus einem künstlich geschaffenen Raum wie dem Valley entwickelt. „Berlin ist arm, aber sexy“, in den USA scheint dieser Kultsprich noch zu gelten. Zumal der Qualitätssiegel „Made in Germany“ auch heutzutage branchenübergreifend international großen Eindruck schindet. Insbesondere der konservative Gründungsansatz sowie die zuversichtliche Arbeitsweise werden geschätzt. Fest steht: Als Berliner bzw. Deutsche Unternehmen dürfen wir also im internationalen Vergleich viel selbstbewusster auftreten, wir sind nämlich längst der geheime „rising Star“ der Szene.