Doch egal, wie viel Mühe du in positive Affirmationen und gute Gedanken steckst: Das Wetter wird sich ändern, die Tage werden dunkler und grauer. Was du dagegen tun kannst? Dich dem schwarzen Loch nicht ohne Widerreden hingeben, sondern mit ordentlich Farbpump aus dem Kleiderschrank daherkommen. So wie dieser chunky, blutorangenfarbene Cable-Knit Jumper. Verleih dem Look noch etwas mehr farbliche Tiefe, indem du darunter eine satt grünen Trainingshose und Stiefel trägst, oder aber einen Maxi-Rock mit weißen Sneakern darunter für mehr Haptik und Textur. All die Athleisure-Looks, in die du in den vergangenen Monaten investiert hast, zahlen sich hier aus. Also: Keine Angst mehr vor Herbst- und Wintertönen!