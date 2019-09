Womit ich nach 7 Fehlgeburten nicht mehr gerechnet hätte

Eigentlich hasse ich Yoga, aber in diesem Urlaub fand ich mich in einem Yogakurs wieder. Ich war ja schließlich auf Kur. Am Ende der Stunde forderte der Lehrer jeden fröhlich auf, sich jetzt doch mal in einen Kopfstand zu begeben. „Hebt die Hände, als hättet ihr noch nie einen Handstand gemacht.“ Er sah mich an. „Jede*r kann einen Kopfstand machen.“ Ich schüttelte den Kopf. Ich war empört. Wie früher im Sportunterricht, als gesagt wurde, jede*r könne an einem Seil hochklettern oder tauchen. Mein Körper ist dafür einfach nicht gemacht. Dem Yogalehrer war das herzlich egal. Er verließ kurz den Raum und kam mit ein paar Blöcken wieder, bei denen ein Teil herausgeschnitten war, in den man seinen Kopf legen sollte, um den Kopfstand zu machen. Er stellte einen davon vor mir auf und zeigte mit seiner Hand darauf, um zu sagen: „Jetzt bist du dran.“ Also versuchte ich es. Ich legte meinen Kopf in die Aussparung und konnte hören, wie er sagte: „Ich bin genau hinter dir. Du kannst das.“ Und so tat ich es. Ich machte einen Kopfstand. Keine Angst, kein Schmerz im Nacken, einfach ein ganz normaler Kopfstand und ich, komplett fasziniert von dieser geheimen Fähigkeit, von der ich nie geahnt hatte sie zu besitzen.