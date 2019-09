Ein Wort, das diesen Zustand so zielsicher trifft, gibt es im Englischen nicht. Die Kollegen schreiben „paralyzed by shock", „state of shock" oder sogar noch umständlicher „body goes into lockdown" – dementsprechend könnte das Präsidentschaftswahlergebnis dem englischsprachigen Raum einen weiteren Germanismus schenken. Denn auch die Amerikaner nutzen den Hashtag bereits seit einigen Stunden.



Ich wünsche mir noch einen Germanismus: Nächstenliebe. Dieses Wort sagt mehr für mich aus als das englische "charity". Der Gedanke dieses Wortes schließt Menschen ein und nicht aus, die Kraft liegt im Miteinander – und das gehört besonders in die Politik. Und somit soll #schockstarre uns in Deutschland warnen und an die Nächstenliebe appellieren, damit uns die Wahlergebnisse hierzulande nicht auch noch paralysieren werden. Es ist noch nicht zu spät, unsere Zukunft zu formen. Es gibt viele Alternativen für Deutschland, wenn man Nächstenliebe wählt.