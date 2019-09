Vor allem Nachtarbeiter haben es schwer: Um drei Uhr nachts haben die meisten Menschen ein absolutes biologisches Tief. Ihre Reaktionszeit ist extrem lang, sie sind sehr müde. Daran ändert sich wenig, wenn sie tagsüber nur geschlafen haben. Denn Schlaf am Tage ist nicht so erholsam wie der in der Nacht. Schließlich ist die innere Uhr unseres Körpers ist auf Aktivität eingestellt, wenn es draußen hell ist.