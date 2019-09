Höher, schneller, weiter – brauchen wir wirklich Expresslieferungen am selben Tag?

Das Konzept klingt verlockend und so zukünftig: Wir scrollen uns morgens durch das Angebot der Onlineshops, packen unsere Favoriten in den Warenkorb und drücken auf den Bestell-Button. Keine 24 Stunden später, nämlich noch am selben Tag, klingelt es dann an der Türe und ein*e nette*r Lieferant*in drückt uns unsere Bestellung von vor einigen Stunden in die Arme.