Unsere Herzen eroberte Ryan „Hey Girl“ Gosling damals im Sturm, und ein Ende ist lange nicht in Sicht. Mit Filmen wie Drive, Crazy Stupid Love und La la Land und spektakulären Looks vor und hinter der Kamera spielte sich der Kanadier außerdem in den Hollywood-Olymp. Dass seine Frisuren dabei nicht unbedingt immer, nun ja, schmeichelhaft waren, spricht da eigentlich nur für Ryan. Sich auf das sichere Image als Herzensbrecher zurückzuziehen passt einfach nicht zu dem Schauspieler.