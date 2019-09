Darauf sollten Frauen für die richtige Altersvorsorge achten

Und wie sieht es bei Selbstständigen aus?

Wenn du selbständig bist und nicht freiwillig in die gesetzliche Rente einzahlst, wäre die Rürup Rente eher etwas für dich. Die private Vorsorge stellt eine weitere Möglichkeit dar, vorzusorgen. In der Vergangenheit wurden hierfür häufig private Rentenversicherungen gewählt. Diese bieten leider heutzutage eine geringe garantierte Rente (ca. 0,9 Prozent). Und sie sind häufig mit sehr hohen Kosten verbunden, da die Beiträge in aktiv gemanagte Fonds investiert werden und die Verwaltungskosten hierfür die Rendite förmlich “aufessen”. Eine gute Alternative: Wenn du vor Rentenbeginn noch 10, 15, 20 und mehr Jahre hast, investiere in Indexfonds (EFTs). Indexfonds sind Fonds, in denen kein Fondsmanager über die Auswahl der Wertpapiere entscheidet, sondern denen ein Index nachgebildet wird. Sie sind in der Regel günstiger als die klassischen Aktienfons, ihre Zusammensetzung ist transparenter. In der Vergangenheit konnten mit Indexfons sechs Prozent pro Jahr an Rendite erzielt werden, wenn das Geld mindestens 10 Jahre in einem großen börsennotierten Aktien-Indexfonds investiert wurde. Auch ein Immobilienkauf kann aufgrund von Steuervorteilen Sinn machen.