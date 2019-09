Reese Witherspoon früher & heute – ihre 25 besten Frisuren

Es ist tatsächlich erst 43 Jahre her, dass Reese Witherspoon geboren wurde. Dass wir quasi mit ihr aufgewachsen sind und sie schon seit über einem Vierteljahrhundert in Hollywood unterwegs ist, hat sie ihrem großen Talent, ihrem natürlichen Charme und ihrer Vielseitigkeit zu verdanken. Ob in Komödien wie Natürlich Blond, Romanzen wie Sweet Home Alabama oder Dramen wie Der große Trip, die Oscar-prämierte Schauspielerin versteht ihr Handwerk wie kaum eine andere.