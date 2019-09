Joan Juliet Buck hat lange Zeit für die Vogue Paris geschrieben und war außerdem als Autorin, Kritikerin und Essayistin tätig. Ihre Arbeit ist in diversen Publikationen gedruckt und veröffentlicht worden, so etwa in der Vanity Fair, Vogue, Traveler, The New Yorker, zuletzt auch in der Harper’s Bazaar, The Sunday Times Style und dem T Magazine.