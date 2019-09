Warum du keine Angst davor haben solltest, unproduktiv zu sein

Ich habe in meinem Leben schon viel Zeit damit verbracht, mich schlecht zu fühlen, weil ich nicht hart genug arbeitete. Im Anschluss daran habe ich mich dann schlecht gefühlt, weil ich so viel Zeit damit verbracht habe, mich schlecht zu fühlen. Denn in der Zeit hätte ich schließlich hart arbeiten können. Oft habe ich das Gefühl, mit mir stimmt irgendwas nicht. Ich schaffe es einfach nicht, die geheime Tür zu einer Schatzkammer voller Energie zu finden, die es anderen erlaubt, mehreren Jobs gleichzeitig nachzugehen oder neben ihrem 9-to-5 noch eigene Projekte zu verwirklichen, die ihnen am Herzen liegen. Mir fehlt sogar die Willenskraft, mein Laptop nach zwanzig Uhr auszuschalten oder morgens vor der Arbeit zum Sport zu gehen. Ich schäme mich, dass ich all diese Bücher nicht gelesen, diese Filme nicht gesehen habe. Und dass ich auf Twitter nach der Zusammenfassung des siebenseitigen Artikels gesucht habe, der durch die Decke ging, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, so lang zu lesen. Da ich befürchte, man könnte mich für einen Menschen ohne Ambitionen halten, sage ich deshalb schon mal vorsichtshalber „Ich bin einfach sehr faul“, um all den Fleißbienen da draußen zu zeigen, dass ich mir meines Defekts durchaus bewusst bin. Aber ehrlich gesagt geht es mir damit ganz gut. Ich verdiene okay und habe sogar so etwas wie eine Karriere vorzuweisen. Wieso also schreit mein innerer Kritiker mich die ganze Zeit an und findet, ich würde „nicht genug“ machen? Wann ist denn genug?