Die Problematik von humanitärer Hilfe & wie man sie lösen kann

Zusätzlich gibt es bei der Auswahl eines Projekts, das man unterstützen will, ein paar weitere Dinge, auf die man achten kann (auch, um die weitverbreitete Skepsis, ob das gespendete Geld denn tatsächlich an der richtigen Stelle ankommt, zu minimieren). Um sich einen besseren Eindruck von einem humanitären Projekt machen zu können, empfiehlt es sich, zu recherchieren, wie transparent die durchgeführten Maßnahmen der NGO kommuniziert werden. Visions for Children e.V. beispielsweise ist Unterzeichner der Initiative Transparente Zivilgesellschaft, das heißt wir bieten freiwillig auf unserer Homepage Informationen an, die über die gesetzlichen Veröffentlichungspflichten für gemeinnützige Organisationen in Deutschland hinausgehen.