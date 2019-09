Wenn du in deinem Leben schon mal “Schönheitsgeheimnisse der Französinnen” gegoogelt hast, dann trägst du wahrscheinlich auch Punkte. Doch auch wenn du denkst, dass es das Langweiligste der Welt ist, Französisch sein zu wollen, ist es gut möglich, dass du Punkte trägst. Das macht auch alles Sinn, denn Punkte sind alle fünf Jahre wieder Trend, was zusätzlich im Zusammenhang mit unserem unentschlossenen Verhältnis zu Weiblichkeit steht. Manchmal lieben wir sie - zum Beispiel, wenn wir bei Pinterest wieder dieses eine braune Kleid aus Pretty Woman feiern. So wie es im Moment der Fall ist. Punkte passen perfekt zum leichtfüßigen Look, den man in der Provence vermutet, der eigenwillig genug ist, um nicht zu langweilen. Doch dann mixen wir die süßen Punkte wieder ganz bewusst mit Tätowierungen und Stiefeln, damit das alles nicht zu mädchenhaft aussieht. Das funktioniert übrigens auch mit Ballonhosen oder Midikleidern.