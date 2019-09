Dass Pizza der beste Freund ist, den man haben kann, ist mittlerweile hoffentlich bekannt. Kürzlich ergab eine Studie sogar, dass Motivation und Wertschätzung am Arbeitsplatz in Form von Pizza besser ankommt als eine Gehaltserhöhung, man kann also offenbar wirklich nicht genug von ihr kriegen. Aber irgendwann flüstert einem das Gewissen dann doch leise ins Ohr: „Iss doch mal wieder einen Apfel, Kind, der hat Vitamine.“ Wir verstehen das, hätten aber trotzdem immer gerne ein Stück Back-Up-Pizza dabei, nur für alle Fälle.Gute Nachrichten: das ist jetzt fast möglich. Eine smarte Texanerin namens Regina Panzeca hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lippenbalsam mit Pizzageschmack herzustellen – handgemacht und nur mit natürlichen Inhaltsstoffen. Der Pizza-Pflegestift für zarte Lippen war im Nu ausverkauft, ist jedoch auf Anfrage und mit ein bisschen Geduld bald wieder zu haben. Solange kann man sich mit einem Pizzastück die Hände waschen und währenddessen die anderen Lippenspezialitäten in ihrem Etsy-Shop erforschen: Da wäre der Lippenbalsam, der nach Zuckerwatte schmeckt, oder aber die Geschmacksvarianten Fruit Loops French Toast und Bacon . Für die Exzentriker gibt es auch Dillgürkchen ! Alle Lippenpflegestifte sind auf Basis von Shea Butter hergestellt und rein natürlich.Auch ihr Seifenrepertoire kann mit einem Gänge-Menü oder dem Sonntagsbrunch mithalten: In Form von Sushi Zimtrollen oder Carrot Cake machen die Teilchen schon beim Anblick ziemlich happy – und großen Appetit. Unsere einzige Bitte: Die Teile sehen bestechend echt aus, verwechselt sie nicht mit echten Happen.