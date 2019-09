Doktor Google löste schließlich das Rätsel und gab meinem Zustand einen Namen. Wer jetzt denkt, dass die Diagnose mein Leiden beendete, liegt leider falsch. Die Behandlung einer PD erfordert sehr viel Disziplin und vor allem Geduld. Sehr viel Geduld. Das Internet ist voll von Tipps und viele davon sind schlicht und ergreifend bescheuert und falsch. Sogar meine Hautärztin wusste nicht so recht, was zu tun sei, und verschrieb mir eine Creme, die das Gegenteil einer Besserung bescherte. Ich habe mir damals fest vorgenommen, dass ich meine Erfahrungen mit so vielen Frauen wie möglich teilen möchte. Mit einer PD sieht man nämlich aus wie ein Horst, das Selbstwertgefühl ist im Keller, jeder Tag wird zum Spießrutenlauf. Man hat, egal wohin man geht, das Gefühl, dass man von allen Leuten angestarrt wird. Mehr als einmal bin ich abends in Tränen ausgebrochen. Da kann man sich noch so oft vor den Spiegel stellen und sein „Du bist schön“-Mantra herunter beten. Hilft nichts.