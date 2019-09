Zehn Monate später sitzt sie in einem kleinen Büro am Ende des Ganges, von Frust oder Überforderung keine Spur. An den Wänden steht neben Fotos und Telefonnummern mit Edding Refugees Welcome geschrieben. An der Tür klopft es pausenlos. Vor Ort helfen jetzt noch ca. 30 Ehrenamtliche über den Tag verteilt, die Arbeit hat sich ausgeweitet und über die ganze Stadt verteilt: Deutschunterricht, Unterstützung bei Behördengängen und Patenschaften sind Teil des Kiezalltags geworden. Statistisch hat sich die Lage etwas entspannt: Nach Schließung der Balkanroute sank die monatliche Anzahl der Neuankömmlinge in Deutschland. Bis Mai 2016 wurden 13.000 Geflüchtete in Berlin aufgenommen, bis Ende des Jahres rechnet die Stadt mit weiteren 14.000.„Die zurückgehende Zahl von Flüchtlingen hat dem LAGeSo in der Tat in den vergangenen Wochen eine Verschnaufpause bei der Erstaufnahme verschafft,” teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales Refinery29 mit. Seit Juni 2015 sei das Personal am LaGeSo um ein fünffaches aufgestockt, neue Unterkünfte geplant und die Infrastruktur für Geflüchtete insgesamt verbessert worden. Dennoch hat sich die Wartesituation vor allem wegen der Verlagerung zum ICC verbessert.„Es mag sich auf behördlicher Ebene etwas verbessert haben oder für vereinzelte Menschen, die es geschafft haben, eine Wohnung zu finden. Für die Menschen in Camps und Turnhallen ist natürlich nichts besser,” so Beckmann. Momentan leben alleine rund 9.000 Menschen in Berlin in Turnhallen, in denen eine zügige Integration schwer bis unmöglich ist.Dabei ist gerade diese zu Beginn essentiell. Zu einer erfolgreichen Integration gehören Selbstversorgung, Sprachunterricht und eine Beschäftigung. 60% der Helfer von "Moabit hilft" sind selbst geflüchtet, und haben so den Sprung in ein neues Leben geschafft. „Im Sommer, als wir draußen Essen verteilt haben, sind die Ersten aufgestanden und haben geholfen. Das ist auch der Moment, in dem der Mensch wieder zu einem Individuum wird und aus dieser "Flüchtling"-Rolle rauskommt. Für die Menschen hört der Krieg ja nicht auf. Während sie hier stehen und helfen, fallen zuhause weiter Bomben,” sagt Beckmann.