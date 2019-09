Nicki Minaj früher & heute – ihre 19 spektakulärsten Make-ups

Als Onika Maraj 2009 das erste Mal auf sich aufmerksam machte, hatte die in Trinidad und Tobago geborene und in New York aufgewachsene Künstlerin verschiedene Alter Egos im Gepäck: Harajuku Barbie, Martha and Roman Zolanski, Nicki Lewinski und natürlich Nicki Minaj. So fantastisch ihre Charaktere, so kreativ waren auch ihre Looks.