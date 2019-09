5 frische Düfte, die du diesen Frühling ausprobieren solltest

Wir haben jetzt fast einen ganzen Monat darauf gewartet, dem Frühling gleich mehrere Wochen gegeben, um in die Gänge zu kommen – es hilft scheinbar alles nicht so richtig. Hier und da blühen von Hamburg bis zum Bodensee zwar schon die Kirschen, doch durchgängig schön möchte sich weder das Wetter noch die Stimmung geben. Aber wir hätten da was, das die Stimmung heben kann: ein neuer Frühlingsduft. Oder gleich fünf für die, die möchten.