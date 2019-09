Und so versuche ich mich langsam aber sicher von meinem Mode-Überfluss zu trennen. Das war anfangs eine riesige Herausforderung, funktioniert mittlerweile aber immer besser. Natürlich heißt das nicht, gute Kleidung einfach wegzuschmeißen. Stattdessen habe ich mir überlegt: Welche Teile möchte ich behalten, welche spenden? Was kann ich Freunden schenken oder auf Onlineplattformen verkaufen? Noch immer habe ich weit mehr Kleidungsstücke als nötig und ab und an erwische ich mich in einem Laden mit einem Top in der Hand, das ich garantiert nicht unbedingt brauche. Aber nachhaltig zu leben ist eben ein Prozess. Und sobald man diesen in Gang gesetzt hat, beginnt man das eigene Verhalten kritisch zu hinterfragen und bemerkt schließlich auch die positiven Veränderungen. Ich nehme mir mittlerweile gezielt Zeit nach fairen und nachhaltigen Alternativen zu suchen, wenn ich ein schönes Kleid oder Oberteil in einem Fast Fashion Store sehe. Vor drei Monaten habe ich außerdem die beste Lederjacke seit Jahrzehnten im Secondhandladen um die Ecke entdeckt. Für 30 Euro! Die wäre in so manch anderem Laden als Urban Renewal Vintage für 200 Euro vertickt worden. Ach und diese wunderbar sitzenden Levi’s Jeans? Die sitzen gebraucht genauso gut. Zumal ein Secondhand-Bummel nicht nur den Geldbeutel schont, sondern auch noch ein gutes Gefühl hinterlässt.