Muslime tun nichts gegen Judenhass? Diese Bilder solltet ihr kennen

Noch ist es eine kleine Bewegung. Doch was in vielen deutschen Großstädten zu sehen war, macht Hoffnung, dass in Zukunft auch Muslime stärker an der Debatte um Judenhass teilnehmen.Nicht nur in der Rolle des Täters, in die Angehörige der Religion zunehmend gedrängt werden. Sondern auch als entschlossene Aktivisten gegen den noch immer präsenten Hass.Armin Langer von der Initiative Salaam-Schalom, die sich in Neukölln für die interreligiöse Verständigung einsetzt, sagte der HuffPost im Dezember:“Wer beim Thema Judenhass nur auf Muslime schaut, hat das Problem nicht verstanden. Der Antisemitismus ist Teil von Deutschland, seit Jahrhunderten. Er ist ein Problem der gesamten Gesellschaft und nicht eines Teils der Bevölkerung.”Tatsächlich geht eine Mehrzahl der erfassten antisemitischen Straf- und Gewalttaten in Deutschland laut Verfassungsschutzbericht noch immer auf Rechtsextreme zurück. Außerdem vertritt jeder Fünfte Deutsche antisemitische Thesen, wie jüngst ein vom Bundestag in Auftrag gegebener Bericht zum Thema zeigte.