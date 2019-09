Freundinnen, Mütter & Geschäftspartnerinnen: Wie wuppt man das zu zweit?

Tatsächlich, war es Zufall oder Schicksal. Wir waren mit unseren Familien dort im Urlaub. Da uns nicht nur unsere Freundschaft sondern auch die Liebe zu gutem Essen verbindet, sind wir immer auf der Suche nach guten Restaurants. Somit saßen wir dann in dieser coolen kleinen Strandbar vor köstlichem Essen auf wunderschönen Tellern serviert. Wir haben uns auf die Suche nach dem Hersteller gemacht, ganz spontan ein bisschen was eingepackt und nach München mitgebracht. Damit haben wir unseren ersten Pop Up Sale in München im Glockenbachviertel veranstaltet und alles ware direkt am ersten Tag ausverkauft. Wir waren so begeistert von dem Feedback der Kunden und Kundinnen, dass wir gleich wieder nach Portugal geflogen sind und mehr Teile gekauft haben. So kam das eine zum anderen und wir haben jetzt ein Business. Das Geschirr wird in Portugal in einem Familienunternehmen unter umweltfreundlichen Bedingungen handgefertigt. Somit ist jedes Stück ein Unikat mit eigener Persönlichkeit.