Wie sieht ein ganz normaler Morgen bei dir aus?

Als erstes springe ich unter die Dusche. Dann style ich mir die Haare und mache mein Make-up. Danach gibt es auf jeden Fall erst mal Kaffee und Frühstück. Währenddessen bespreche ich mit meinem Freund Julian, was am Tag so ansteht, welche Kooperationen geplant sind. An Tagen, an denen wir in Hamburg shooten, stelle ich morgens auch meine Looks zusammen. Danach geht es dann ins Büro, wo Julian sich um die Emails kümmert und ich mich um die Bilder und Texte. Meistens sind wir so bis 12 im Office. Danach shooten wir.