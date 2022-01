Ich würde generell auch sagen, dass es natürlich immer große Schwankungen in meinen wöchentlichen Ausgaben gibt, da ich manchmal mehrmals pro Woche im Restaurant esse und manchmal die ganze Woche selbst koche. In manchen Wochen kaufe ich etwas mehr auf Vorrat ein und in anderen Wochen brauche ich meine Vorräte auf, bekomme frisches Gemüse aus dem Garten meiner Oma geschenkt oder hole Lebensmitteln von Foodsharing-Verteilern ab. Außerdem gibt es Wochen, in denen ich verreise oder Ausflüge mache und solche, in denen ich meine Freizeit in der Natur oder in meiner Wohnung verbringe, ohne auch nur einen Cent auszugeben.