Wir sind bis Dienstag am Timmendorfer Strand geblieben. Die Halbpension hat pro Person 202 Euro gekostet plus ca. 6 Euro für die Kurkarten. Hinzu kamen noch die Getränke beim Abendessen. Ich habe keine extra Wellness-Anwendungen in Anspruch genommen, weil ich mich von der Therapiesitzung am Donnerstag noch immer emotional so geschlaucht gefühlt habe, dass ich keinen Körperkontakt haben wollte. Ich habe mich lieber im Wellness-Bereich mit Podcasts und einem Buch in eine Ecke gelegt. Sauna, Dampfbad und Pool waren im Preis inbegriffen. Am Dienstag sind wir dann wieder nach Hamburg gefahren und ich bin von dort mit dem Zug zurück nach Kassel gereist. Das Zugticket für 21,90 € hatte ich auch schon im Oktober bezahlt.