Ich arbeite seit gut sieben Jahren im E-Commerce und bin auf Marketing spezialisiert. Aktuell bin ich Head of Marketing in der Online-Automobilbranche. Ursprünglich komme ich aus dem Südwesten Deutschlands. Seit knapp zwölf Jahren wohne ich in Köln. Ich teile mir seit einigen Jahren eine Wohnung mit meinem Freund. Wenn ich nur mein monatliches Gehalt betrachte, fühle ich mich finanziell gut aufgestellt und bin zufrieden damit, was ich in dieser „Männerdomäne“ verhandelt habe. Wenn ich auf meine Rücklagen blicke, bin ich aber noch nicht vollständig zufrieden. Das liegt vor allem an meinem Mindset und ist ein stetiger Prozess: Ich gebe noch zu viel aus und lege zu wenig zurück.