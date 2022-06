53.000 € Jahreseinkommen: Eine 26-jährige Recruitment Managerin aus Düsseldorf zeigt uns ihre Woche

Ich wohne seit zwei Jahren mit meinem Partner in einer guten Gegend in Düsseldorf und arbeite etwas außerhalb in einem Pharmaunternehmen. Wir arbeiten beide viel, verdienen aber auch gut für unser Alter. Aktuell steht keine lebensverändernde Phase (Heirat oder Kinder) an, daher reisen wir gerne, gehen gerne Essen und müssen nicht stark auf unser Geld achten. Wir leben aber nicht über unsere Verhältnisse und legen auch immer wieder etwas zur Seite. Ab und zu gibt es Wochen, in denen ich mir mehr kaufe, als angedacht war. Langfristig möchte ich meine Ausgaben weiter auf das nötigste minimieren. Im Sparen war ich bisher sehr schlecht und hatte auch Monate, in denen ich in den Dispo gerutscht bin. Seit ca. zwei Jahren habe ich meine Ausgaben gut im Griff.