Ich bin als Einzelkind mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, meine Eltern haben sich ein Jahr nach meiner Geburt getrennt. Das Verhältnis zu meinem Vater war nie konstant, genauso wie seine finanzielle Verantwortung und Unterstützung für seine Tochter. Als meine Mutter nochmal geheiratet hat, ging es uns finanziell gut, aber nach der Scheidung sind wir in eine 2-Zimmerwohnung gezogen. Manchmal war es finanziell schon eng. Meine Mutter hat zusätzlich noch ihre Eltern finanziell unterstützt, die im Ausland gelebt haben. Ich habe meine Ferien häufig bei meinen Großeltern verbracht und obwohl wir keine großen finanziellen Sprünge machen konnten, hat mir in meiner Kindheit und Jugend an nichts gefehlt. Ich habe in meiner Kindheit und Jugend nie Taschengeld bekommen. Wenn ich Wünsche hatte, habe ich die mit meiner Mutter besprochen und wir haben zusammen geschaut, ob sich das umsetzen lässt. Ich konnte jederzeit meine Mutter nach Geld fürs Kino oder Ähnliches fragen. Generell wurde über das Thema Geld in meiner Familie offen gesprochen, es war aber nicht so häufig Gesprächsthema. Mit 16 habe ich dann angefangen zu kellnern, dadurch habe ich mir meine ersten Reisen finanziert.