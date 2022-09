Ergotherapeutin, 34: So lebt es sich mit 48.400 € Jahreseinkommen in Essen

Meine Eltern kommen aus Westafrika und haben es in Deutschland immer schwer gehabt. Wir mussten jeden Cent umdrehen, viele unserer Möbel kamen vom Sperrmüll. Für meine Eltern war Bildung sehr wichtig, außerdem musste ich schon von meinem Taschengeld Geld zurücklegen – für schlechte Zeiten. Also, wenn ich irgendwas haben wollte, was meine Eltern mir nicht geben könnten, habe ich auf mein Erspartes zurückgegriffen. Mir war schon sehr früh klar, dass das Leben ohne Geld sehr unangenehm ist. Mir wurde beigebracht: Wenn ich Abitur mache und studiere, werde ich gutes Geld verdienen. Ich begann VWL zu studieren, merkte aber schnell, dass es nichts für mich ist. Ich habe trotzdem weitergemacht. Bis ich in eine Depression verfiel und in die Reha musste. Dort habe ich Ergotherapie kennengelernt, was ich dann auch angefangen habe zu studieren. Ich bin glücklich, dass ich mittlerweile Geld verdiene und zurücklegen kann und das tue, worauf ich Lust habe. Das Geld kommt von alleine, seit ich an meinem Glaubenssatz gearbeitet habe. In einem sozialen Beruf arbeiten und sich trotzdem um seine Finanzen kümmern? Für mich funktioniert das – mit Erfolg.