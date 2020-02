Willkommen bei Refinery29 Loves – unserer wöchentlichen Rubrik für jede Menge Shopping- und Fashion-Inspiration.



Von einer Ausstellung, die sich mit der wachsenden Bootleg-Kultur in der Mode beschäftigt bis hin zu einer nachhaltigen Kollektion, die von neun Skandi-Designern kreiert wurde – hier findest du alles, was uns diese Woche in Sachen Fashion begeistert hat.