Ganz so düster sieht unsere wirtschaftliche Zukunft dann aber vielleicht doch nicht aus: Wir haben die Möglichkeit, zu erben. Laut Joyce sitzen die älteren Generationen Großbritanniens derzeit auf einem sehr hohen Anteil des Vermögens des Landes und auch in Deutschland sehen die Zahlen ähnlich aus . Irgendwann wird etwas mit all diesem Reichtum passieren. Vieles davon wird auf die kommende Generation herunterrieseln, wobei auch das ein weiteres Problem mit sich bringt: Wer schon Geld hat, dem wird in der Regel mehr gegeben, die anderen schauen mehr oder weniger in die Röhre. Das erklärt auch Joyce vom IFS: „Das zu vererbende Geld wird ungleich verteilt werden. Daher gibt es eine Reihe von Fragen, die sich alle darum drehen, wer genau von diesen Erbschaften profitieren wird. Wird das Erbe die bestehenden Ungleichheiten in dieser Generation verschärfen oder mildern? Was bedeutet es für die soziale Mobilität, wenn junge Menschen immer mehr darauf angewiesen sind, dass der Wohlstand von ihren Eltern abfließt?“