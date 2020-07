Praktisch & stylish: Maskenketten sind das Trend-Accessoire des Sommers

Im Prinzip kannst du sie dir wie die gute alte Brillenkette vorstellen: Eine offene Kette, die an den beiden Enden jeweils einen Karabinerverschluss hat, der dann am Mundschutz befestigt wird. Falls du also noch eine schnieke Brillenkette zuhause rumliegen hast, besorg dir einfach die kleinen Karabiner und dann kannst du dir das Accessoire selbst basteln. Wenn dem nicht so ist – oder du einfach Lust auf was Neues hast –, klick dich durch die folgende Slideshow, in der ich dir einige der coolsten Maskenketten der Onlineshops vorstelle.