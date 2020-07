Lyst-Schmuckbericht 2020: Harry Styles & Timothée Chalamet tragen die It-Pieces des Jahres

Der Einfluss der männlichen Stars auf die Schmucktrends im Jahr 2020 war von Anfang an unbestreitbar. Im Januar zeigte sich Harry Styles mit einer Perlenkette um den Hals, und prompt machten es ihm der Designer Marc Jacobs und Musiker Joe Jonas nach. Einen Monat später erschien Timothée Chalamet bei der Oscar-Verleihung mit einer Vintage-Brosche von Cartier an seiner blauen Prada-Bomberjacke. Und schon davor trug der Schauspieler eine silberne Louis Vuitton-Kette, als er als Zuschauer bei einem Spiel der Lakers gesehen wurde. Und sobald die ersten Bilder der beiden Promis mit ihren It-Pieces auf Instagram und Co. verbreitet wurden, wollten plötzlich alle diese oder zumindest ähnliche Schmuckstücke haben.