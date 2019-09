Mit diesen 8 Teilen aus Leinen kommst du im Büro jetzt nicht ins Schwitzen

Wer bei über 30 Grad schon einmal in einer Polyester-Bluse im Büro gesessen hat, der weiß, dass Naturmaterialien im Sommer ohne Frage die klügere Wahl sind. Der Körper kann atmen, die Hitze reguliert sich darunter besser und man kommt - Meeting-Marathon hin, Kaffeeküchen-Smalltalk her - nicht so schnell ins Schwitzen. Soviel zur Faktenlage, aber jetzt zu den schönen Dingen, die sich gerade so in den Onlineshops finden lassen.