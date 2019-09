Ich habe 365 Tage am Stück Leggings getragen & das ist passiert

Heutzutage ist die Debatte um „Leggings vs. Hosen“ so ziemlich erledigt, und ein klarer Gewinner ist daraus hervorgegangen. Stars tragen Leggings zum schicken Dinner, normale Menschen behalten sie zum Brunch nach dem Workout an, und die Nachfrage nach Athleisure ist so hoch wie noch nie. Aber trotz der weit verbreiteten sozialen Akzeptanz gibt es immer noch ein Stigma, wenn es darum geht, sie bei der Arbeit bzw. zur Schule zu tragen. Weibliche Teenager werden regelmäßig nach Hause geschickt mit der Begründung, dass sie in Leggings „die Jungs ablenken“. Dies passierte 2015 in Oklahoma und dieses Jahr sowohl in Delaware als auch in Florida. Bezüglich Leggings am Arbeitsplatz führt eine schnelle Google-Suche zu vielen Artikeln, die den Trend in Frage stellen: “Leggings und Workout-Klamotten im Büro: OK oder nicht OK?”, fragt ein Artikel. “Leggings am Arbeitsplatz? Hui oder Pfui?“, lautet ein anderer.