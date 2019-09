Und selbst wenn du den sauren Drink aus einem purem Kupferbecher trinkst, wird es voraussichtlich keinen großen Schaden anrichten. „Es ist nicht so, als ob du sterben würdest, wenn du einen Moscow Mule aus einem Kupferbecher trinkst“, erklärt David Werning, ein Sprecher des Iowa Department of Inspections and Appeals, NECN. „Das Lebensmittelgesetz gilt nur für lizensierte Restaurants oder Bars. Ich weiß ganz sicher, dass meine Familie ein paar Kupferbecher besitzt. Was du in deiner Küche oder Hausbar machst, ist dir überlassen.“